Emtia piyasaları Fed'in belirsiz faiz politikalarından negatif etkilendi

Emtia piyasalarında, önceki haftadan devreden düşüş eğilimi bu hafta boyunca sürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentilerin alımları desteklemesiyle fiyatlardaki gerileme törpülendi.

ABD'de hükümetin kısmi kapanmasıyla başlayan hafta, bütçe paketi üzerinde uzlaşmaya varılmasıyla normal işleyişe dönse de tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesi nedeniyle iş gücü piyasasına dair net bir tablo oluşmadı.

Buna rağmen ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri yeniden değerlendirildi.

DEĞERLİ METALLER ALTIN HARİÇ NEGATİF SEYRETTİ

Değerli metallerde, tamamlanan haftada altın hariç negatif bir seyir izlerken, doların iki haftanın zirvesine yönelmesi ve jeopolitik risk algısının kısmen zayıflaması, güvenli liman talebini sınırlayarak fiyatları hafta boyunca baskıladı.

Ancak hafta sonuna doğru Fed'in faiz patikasına ilişkin haber akışı ve jeopolitik risklerin uzun vadede korunacağına yönelik beklentiler, değerli metallerdeki fiyatlamaları yukarı yönlü destekledi.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons fiyatı, tamamlanan haftada 64 dolar seviyelerine gerileyerek 17 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. İki haftadır süren düşüş eğilimini koruyan gümüş, haftayı 77,86 dolardan tamamladı.

Analistler, gümüşteki sert hareketlere dikkati çekerken, piyasada yüksek kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve marj tamamlama amaçlı satışların düşüş dalgasını büyüttüğünü kaydetti.

ALTIN

Altının ons fiyatı, haftayı pozitif seyirle kapatan tek değerli metal olarak öne çıkarken hafta içinde en düşük 4 bin 404,83, en yüksek 4 bin 964,59 seviyelerini gördü.

Oynaklığın yüksek seyretmesi ve pozisyon azaltma eğiliminin yükselişin hızını sınırladığına işaret eden analistler, kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar altında yüzde 2,4 değer kazanırken, platinde yüzde 3,7, gümüşte yüzde 6,5 ve paladyumda yüzde 1 değer kaybetti.