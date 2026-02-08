Tavuk ihracatı yarından itibaren durdurulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan öncesi tavuk fiyatlarının yükselişini engellemek için kritik bir karar verildi.

Tavuk ürünlerindeki fiyat artışından dolayı tavuk ihracatı durduruluyor.

İhracatı durdurma kararı, yarından (9 Şubat) itibaren uygulanacak.

RAMAZAN ÖNCESİ FİYATLARA YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan öncesi fiyatları yüzde 15 artırdığı için Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatını durdurma kararı verdi.

BAKANLIK İHRACATI DURDURDU

Ticaret Bakanlığı, Ramazan'da temel gıda maddelerinin fiyatının artmaması için bu kez de zamlanan tavukların ihracatını engelleyecek karar aldığını duyurdu.

İÇ PİYASADA ARZIN ARTIRILMASI VE FİYAT ARTIŞLARININ SINIRLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

GELİŞMELERE GÖRE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.