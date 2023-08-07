Emtia piyasasında talep ve fiyatlar düşüşte Fiyatlamaların odağında olan emtia piyasasındaki yukarı yönlü seyir durdu ve fiyatlar düşmeye başladı.

AA

Emtia piyasasında geçen hafta bakır yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,4, nikel yüzde 5, buğday 10,1, mısır yüzde 6,2, soya fasulyesi yüzde 3,7 değer kaybetti.

Emtia piyasası, satış baskısının hakim olduğu haftayı geride bıraktı.

Haftayı altın yüzde 0,8, gümüş yüzde 2,9, platin yüzde 1,4 kayıpla tamamlarken, paladyum yüzde 1,1 artışla tamamladı.

Altın talebi düştü

Altın, ABD'de büyüyen bütçe açığına dair endişeler ve güçlü ekonomik verilerin tahvil getirilerini yükseltmesiyle geriledi. Dünya Altın Konseyi'ne göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel altın talebi de yıllık bazda yüzde 2 düşerek 921 tona geriledi.

Enerji'de karışık seyir

Enerji emtiasında ise karışık bir seyir izlendi.

Brent petrol haftayı yüzde 1,8 yükselişle tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 2,2 değer kaybetti.

Suudi Arabistan ve Rusya enerji emtiasında etkili oldu

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

Söz konusu kararla ülkenin toplam günlük üretiminin eylülde 9 milyon varile gerileyeceği, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği belirtildi.

ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü

Brent petrolün yükselişinde ayrıca ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında bir önceki hafta 15 milyon 400 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı.

Bakır fiyatları yüzde 2'den fazla geriledi

Geçen hafta enerji emtiasındaki satış baskısı hakim oldu.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,4, nikel yüzde 5 değer kaybederken, alüminyum yüzde 0,1, çinko yüzde 1,3 artış kaydetti.

Çin'de açıklanan zayıf ekonomik veriler baz metaller üzerindeki satış baskısında önemli bir paya sahip oldu.

Buğdaydaki kayıplar yüzde 10'u aştı

Tarım ürünleri tarafından da geçen hafta sert satışlar oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday 10,1, mısır yüzde 6,2, soya fasulyesi yüzde 3,7 değer kaybederken, pirinç yüzde 2 değer kazandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasına karşın üretim tahminlerindeki yükseliş buğday ve mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Dünya pirinç üretim tahminlerinin düşüş göstermesi ise fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Soya fasulyesi ihracatı

Brezilya Ticaret Bakanlığı, Brezilya'dan yapılan soya fasulyesi ihracatının temmuz ayında yıllık bazda yüzde 32 artarak 9,9 milyon tona ulaştığını açıkladı.

Ülkede soya fasulyesi ihracatının artması ve iyileşen hava koşulları, soya fasulyesine ilişkin arz endişelerinin azalmasına ve fiyatların artmasına neden oldu.

Pamuk yatay bir seyir izledi

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yatay bir seyir izlerken, kakao yüzde 0,8 değer kaybetti. Şeker yüzde 0,4, kahve yüzde 2,2 arttı.

Şeker fiyatları yükseldi

Petrol fiyatlarındaki artışla beraber şeker arzına yönelik artan endişeler, şeker fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Kahve arzına yönelik sıkılık devam etti

Brezilya'da kahve arzına yönelik sıkılığın devam etmesi ve Vietnam'da kahve ihracatının düşmesi kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Ülkede kahve ihracatının yüzde 3,1 düştüğünü bildirildi.