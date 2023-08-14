Emtia piyasasında yön arayışı hakim! Paladyum yüzde 2,3 değer kazandı Emtia fiyatları dünyadaki ekonomik veriler ve tüketici davranışları ile şekillenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geçen hafta emtia fiyatları karışık bir seyir izledi.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler, emtia piyasasında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Ama buna karşın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Çin ekonomisine ilişkin endişeler de emtia piyasası üzerindeki satış baskısının sürmesine neden oldu.

Çin'de temmuz ayında ÜFE yüzde 0,3, TÜFE yüzde 4,4 azaldı. Böylece ülkede hem ÜFE hem de TÜFE 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilerken deflasyon endişelerini de tetikledi.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Değerli metallerde paladyum pozitif ayrıştı

Geçen hafta değerli metallerde düşüşler görülürken, paladyumda yükseliş söz konusu oldu.

Altın değer kaybetti

Haftayı altın yüzde 1,5, gümüş yüzde 4, platin yüzde 1,1 değer kaybederken, paladyum yüzde 2,3 değer kazandı. Altın, ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sonrasında dolara olan talebin artmasıyla değer kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan jeopolitik risklerin devam etmesi ve arza yönelik endişelerin öne çıkmasıyla paladyum değer kazandı.

Enerji grubunda yükseliş

Enerji grubunda ise yükselişler görüldü. Haftayı Brent petrol yüzde 0,4, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 7,5 değer kazandı.

Üretime yönelik endişelerle Brent petrol fiyatları yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimi temmuzda, bir önceki aya göre günlük 836 bin varil azalışla 27 milyon 310 bin varile geriledi.

EIA bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti.

Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 82,62 dolara yükselmesi bekleniyor

Bu çerçevede, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 82,62 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 79,54 dolar olarak tahmin edilmişti.

Doğalgaz fiyatları arttı

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı Avustralya'daki bazı LNG tesislerinde çalışanların greve gitmek için harekete geçmesinin ardından bu tesislerde üretimin aksayacağına yönelik endişeler, arz sıkışıklığı yaşanan gaz piyasalarında tedirginlik yarattı. Bu da doğalgaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Bakır 30 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü

Resesyon endişeleri geçen hafta baz metalleri önemli ölçüde etkiledi. 3,68 dolarla 30 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi haftayı yüzde 3,3 düşüşle tamamladı.

Tezgah üstü piyasada, alüminyum yüzde 0,8, kurşun yüzde 0,7, nikel yüzde 4,2 çinko yüzde 3 azalış kaydetti.

Analistler, bakırın değer kaybetmesiyle küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin tetiklendiğini söyledi. Peru'da bakır üretiminin artması da bakır fiyatlarını düşmesine neden olan başka bir neden oldu.

Bakır üretimi arttı

Ülkede, bakır üretimi haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 arttı.

Tarım grubunda sert dalgalanmalar görüldü

Tarım emtiasında ise geçen hafta ürün bazlı ayrışmaların öne çıktığı sert dalgalanmalar öne çıktı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,2, pirinç yüzde 0,3 artarken, mısır ve soya fasulyesi yüzde 2 değer kaybetti.

Kahve fiyatı yüzde 2,6, kakao yüzde 4 azaldı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4,2, şeker yüzde 2,9 artarken, kahve yüzde 2,6, kakao yüzde 4 azaldı.

Brezilya’da kahve ihracatının temmuz ayında yüzde 22 artarak 2,7 milyon torbaya yükselmesiyle üretime yönelik endişeler azaldı ve kahve fiyatları düştü. Ülkedeki elverişli hava koşulları da kahve fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Kakao fiyatlarında Batı Afrika’daki hava koşullarından dolayı sert dalgalanmalar görüldü. Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'da hava koşulları elverişli hale gelirken, Nijerya’da yoğun yağışlar görülüyor.

Buğday fiyatları yükseldi

Buğday, Rusya ve Ukrayna arasında artan saldırılarla yükseldi. Hindistan’dan sınırlı buğday arzı ve güçlü talep de buğday fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Pirinç fiyatları da kurak havanın Tayland'daki üretimi tehdit etmesinin ve Hindistan'ın pirinç ihracatını yasaklamasının ardından yükseldi.

Çin kaynaklı alımlar pamuk fiyatlarını artırdı

Analistler, Çin ekonomisine ilişkin endişelere karşın Çin kaynaklı alımların devam etmesinin pamuk fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirtti.

Şeker fiyatları arttı

Şeker fiyatları da arza yönelik endişelerle arttı.

Uluslararası Şeker Organizasyonu, küresel şeker piyasasının, başlıca üretim bölgelerindeki düşük üretim nedeniyle 2023-2024'te 2,12 milyon ton açık vereceği öngörüsünde bulundu.