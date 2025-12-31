Yılbaşı alışverişi kasım ayında başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı alışverişinde yeni dönem başladı. Seçici tüketici, yılbaşı alışverişi için doğru zamanı bekliyor,

Hopi, tüketicinin Kasım ve yılbaşı alışveriş alışkanlıkları ile 2026’ya bakışını ortaya koyan yeni bir anket yayımladı. 20 milyon kullanıcılı ekosistemden 1.200 kişinin katıldığı araştırmaya göre alışveriş sürüyor; ancak motivasyon değişiyor. Gençler indirimlerde acele etmiyor, orta yaş fırsat kolluyor, 56 yaş üstü ise ihtiyaç dışı harcamalara mesafe koyuyor.

Kasım indirimleriyle başlayan ve yılbaşı vitrinleriyle devam eden takvim, “ne alındığı” kadar “neden alındığını” da gösteriyor. Kampanyalar önemini korusa da tüketici için belirleyici olan doğru zamanlama ve ihtiyacı doğru tanımlayabilme.

“İYİ İNDİRİM OLURSA KAÇIRMAM”

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 53’ü, “Aralık ayında iyi bir indirim yakalarsam kaçırmam” diyor. Ancak hediyelerin önemli kısmı Kasım’da alınıyor. 18-25 yaş grubunda yılbaşı atmosferi daha etkili olurken, 56 yaş üstü temel ihtiyaç yaklaşımını sürdürüyor. Bu tablo, kampanyaların etkisini kaybetmediğini; yalnızca işlev değiştirdiğini gösteriyor.

İNDİRİM YORGUNLUĞU SINIRLI: ASIL KIRILMA 36-45 YAŞTA

“İndirim yorgunluğu” en çok 36-45 yaş arasında hissediliyor. Yıl boyunca süren kampanyalar, Kasım’ın “büyük fırsat” algısını zedeledi. Tüketici, yüksek oranları bile standart kabul etmeye başladı. Buna rağmen alışverişten tamamen kopuş yok; giyim ilk sırada, ardından ayakkabı-çanta ve elektronik geliyor.

ROLLER DEĞİŞTİ: KADINLAR “İHTİYACIM YOK”, ERKEKLER “CAZİP DEĞİL”

Black Friday’de alışveriş yapacağını söyleyenlerin oranı yüzde 78. Gençler özellikle bu günü beklerken, 56+ en mesafeli grup. Dikkat çeken değişim ise motivasyonlarda; kadınlar “ihtiyacım yok” derken, erkekler indirimleri yeterince cazip bulmuyor.

KASIM FIRSATLARI TETİKLİYOR AMA ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Katılımcıların yüzde 68’i Kasım fırsatlarında alışveriş yaptığını belirtiyor. En yüksek motivasyon orta yaşta. Gençler ve 56+ ise “yanlış zamanda harcamama” refleksiyle daha temkinli.

ALIŞVERİŞİN LİDERİ GİYİM: TERCİHLER KUŞAKLARA GÖRE AYRIŞIYOR

Toplam alışverişin yüzde 32’si giyimde gerçekleşiyor. Ayakkabı-çanta ve kozmetik onu izliyor. 56+ grubu giyime mesafeli dururken, kozmetik hem 18-25 hem 56+’ta öne çıkıyor. Elektronik ise özellikle 36-45 yaşta belirginleşiyor. “Tek tip kampanya” yaklaşımı bu nedenle zayıflıyor.

2026’NIN TÜKETİCİ HARİTASI: DAHA BİLİNÇLİ, DAHA SEÇİCİ

“2026’da kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusu, tüketicinin tasarruf arzusuyla fırsat kovalama dengesini gösteriyor. “Para biriktireceğim” diyenlerin oranı genel tabloda yüzde 3’te kalırken, gençlerde yüzde 10’a çıkıyor. Ancak bu, alışverişten vazgeçmek anlamına gelmiyor; iyi fırsat yakalandığında alışveriş sürüyor.

26-35 yaş avantaj kolluyor; kadınlar sosyal hayattan ödün vermek istemiyor; 56+ ise kontrollü yaklaşımı koruyor. Sonuç: Tüketici ne tamamen frene basıyor ne de eski hızına dönüyor-kararlar daha bilinçli ve kişisel bir zeminde şekilleniyor.