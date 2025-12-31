Prim borcu olan emeklinin maaşı kesilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma hayatına ara verildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu çıkanlar ve bunun farkında olmadan emekli olanların borcu tahsil edilecek.

Bu durum SSK ve Emekli Sandığı'ndan emekliyi kapsıyor.

Bağ-Kur'luların emekli olduğunda borcu olup olmadığı sorgulandığı için bu uygulamadan daha az etkilenmesi bekleniyor.

2,9 MİLYAR BORÇ ÇIKTI

2025 için 1.3 milyon emeklinin 2,9 milyar liralık borcu olduğu anlaşıldı.

Prim borcu olduğu sonradan belli olan emeklilerle ilgili bir kanun çıktı. Kanunun ilgili maddesi gereğince SSK ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların prim borcu olanları kapsayacak.

TAHSİLAT MAAŞIN YÜZDE 25'İNİ GEÇMEYECEK

Kesinti sadece emeklilerden değil eğer emekliler vefat etmişse maaşından yararlanan dul ve yetim aylığından tahsil edilecek. Kesilen tutar ise maaşın yüzde 25'ini aşmayacak.

Bu anlamda borçlar tebliğ ediliyor ve emekliler borçları olup-olmadığı bilgisini e-Devlet'ten öğrenebilecekler.

5510 SAYILI KANUNA EK MADDE 24

Torba kanunla geçen düzenlemenin yürürlük tarihi, 1 Ocak olarak belirlendi.

Resmi düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen “Ek Madde 24” ile yapıldı ve bu madde Resmî Gazete’de yayımlanan torba kanunla yürürlüğe girdi

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 24’üncü madde ile SGK’ya prim, GSS ve prime ilişkin borçların, emekli ve hak sahiplerine bağlanan gelir/aylıklardan yüzde 25’i aşmayacak şekilde kesinti yapılarak tahsil edileceği düzenlendi.