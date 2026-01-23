En düşük emekli maaş farklarının önümüzdeki hafta içi yatırılması bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı normalde yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL olacaktı, yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yaklaşık 4 milyon 917 bin emekli yeni düzenlemeden faydalanacak. Önceden bu sayı 4 milyon 11 bin civarındaydı.

Yıllık maliyet 110,2 milyar TL olarak hesaplandı.

3 BİN 119 TL FARK YATIRILACAK

3 bin 119 TL maaş farkı oluştu. Ocak ayında maaşlar eski tutar üzerinden ödendiği için fark sonradan yatırılacak.

FARKLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA ÖDENEBİLECEK

Fark ödemesi için Resmi Gazete şart. Kanunun, 24-25 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

ÖDEME TAKVİMİNİ BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrı açıklanacak. 3 bin 119 TL’lik farkın, önümüzdeki hafta içinde SGK tarafından duyurulacak ek takvimle ödenmesi bekleniyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan ve zamla 20 bin TL’ye ulaşamayan emekliler, düzenlemeden yararlanacak.

EK MÜJDELER GÜNDEMDE

Bayram ikramiyesi artışı ve vatandaşlık maaşı düzenlemesinin gelmesi de konuşuluyor.