Kayak merkezleri kayak turizme hizmet etmek için kar kalınlıklarının artmasını bekliyordu.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin kar kalınlıklarına ait güncel harita yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı 148 santimetre ile en fazla Sarıkamış'ta ölçüldü.
Sarıkamış kayak merkezindeki hava sıcaklığı ise bugün -5 derece. Hafta sonu için merkezin hava sıcaklıklığının -10 ve 116 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Palandöken ikinci
Palandöken ise Sarikamış'ın ardından ikinci en yüksek kar seviyesine sahip merkez oldu.
Kar kalınlıkları
Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, kar kalınlıkları sırası ile şöyle oldu:
Sarıkamış'ta 148 cm
Palandöken 132 cm
Kartalkaya 130 cm
Hakkari 122 cm
Ergan 106 cm
Kartalkaya 76 cm
Kartepe 63 cm
Uludağ 32 cm
Çambaşı'nda 27 cm
Erciyes'te 23 cm
Çambaşı 21 cm
Mersivan'da 19 cm
Hesarek 19 cm
Yıldıztepe 18 cm
Denizli 15 cm
Ilgaz'da 14 cm
Elmadağ 12 cm
Keltepe 10 cm
Yıldız Dağı 10 cm
Muratdağı 10 cm
Yedikuyular 8 cm
Saklıkent 4 cm
Abalı 3 cmHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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