En fazla kar kalınlığı Sarıkamış'ta Kış mevsiminin kendisini hissettermeye başlaması ile birlikte kış sporlarının yapıldığı kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar kalınlıklarındaki son durumu gözler önüne serdi.

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AA

Kayak merkezleri kayak turizme hizmet etmek için kar kalınlıklarının artmasını bekliyordu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin kar kalınlıklarına ait güncel harita yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı 148 santimetre ile en fazla Sarıkamış'ta ölçüldü.

Sarıkamış kayak merkezindeki hava sıcaklığı ise bugün -5 derece. Hafta sonu için merkezin hava sıcaklıklığının -10 ve 116 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Palandöken ikinci

Palandöken ise Sarikamış'ın ardından ikinci en yüksek kar seviyesine sahip merkez oldu.

Kar kalınlıkları

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, kar kalınlıkları sırası ile şöyle oldu:

Sarıkamış'ta 148 cm

Palandöken 132 cm

Kartalkaya 130 cm

Hakkari 122 cm

Ergan 106 cm

Kartalkaya 76 cm

Kartepe 63 cm

Uludağ 32 cm

Çambaşı'nda 27 cm

Erciyes'te 23 cm

Çambaşı 21 cm

Mersivan'da 19 cm

Hesarek 19 cm

Yıldıztepe 18 cm

Denizli 15 cm

Ilgaz'da 14 cm

Elmadağ 12 cm

Keltepe 10 cm

Yıldız Dağı 10 cm

Muratdağı 10 cm

Yedikuyular 8 cm

Saklıkent 4 cm

Abalı 3 cm

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)