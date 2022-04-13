En fazla Türk çayı ihracatı Belçika'ya

İhracatta ilk üç ayı içeren ocak, şubat ve mart aylarındaki veriler sektör sektör gözler önüne serildi. Türkiye'den yapılan çay ihracatında Belçika dikkati çekti.

Türkiye'den bu yıl ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya olmak üzere 84 ülkeye çay satıldı. Yetkililer, çay ihracatındaki rakamlara bakarak yeni sezonda ihracatın daha fazla artmasını bekliyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 1660 ton çay ihraç edilerek 5 milyon 271 bin 933 dolar gelir sağlandı.

Yılın ilk çeyreğindeki Türk çayı dış satımı, 1.282 ton ürün karşılığı 5 milyon 124 bin 981 dolar elde edilen 2021'in ilk çeyreğine göre miktarda yüzde 29, değerde ise yaklaşık yüzde 3 arttı.

En çok gelir sağlanan ülke Belçika oldu

Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve KKTC, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 847 bin 988, Birleşik Krallığa 825 bin 938, Almanya'ya 816 bin 861, Hollanda'ya 432 bin 35 ve KKTC'ye 415 bin 82 dolarlık çay satıldı.

Ekvator Ginesi, Kenya ve Tanzanya'ya çay gönderildi

AA'da yayınlanan haberi göre; geçen senenin ilk 3 ayından farklı olarak bu dönemde Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Tanzanya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'ya da çay gönderildi.

Dünyada en çok çay ithal eden pazarlar çok daha fazla değerlendirilmeli

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatındaki artışı yeterli görmediklerini, dünyada en çok çay ithal eden Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerindeki pazarı çok daha fazla değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.