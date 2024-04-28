Haberler



Futbol



Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son haftaya lider girdi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son haftaya lider girdi Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray, Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup ederek son haftaya zirvede girdi. Liderin 2 puan gerisinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK da şampiyonluk umudunu son maça taşırken, 5 puan geride kalan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk şansını kaybetti.