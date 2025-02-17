En fazla Türk çayı ihracatı Rize'den

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yılın ilk ayında 57 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini ve amaçlarının 2025 yılının çok daha iyi seviyelere gelmesi olduğunu söyledi.

Turgut, söz konusu dönemde 208 ton çay ihracatından 1 milyon 267 bin 973 dolar kazanç sağlandığına işaret etti.

EN FAZLA ÇAY BİRLEŞİK KRALLIĞA GİTTİ

Verilen bilgilere göre en fazla dış satımın 276 bin 32 dolarla Birleşik Krallık'a yapıldığını belirtti.

LÜBNAN İKİNCİ

Turgut, Birleşik Krallık'ı 176 bin 802 dolarla Belçika ve 90 bin 216 dolarla Lübnan'ın takip ettiğini aktardı.

EN FAZLA İHRACAT RİZE'DEN YAPILDI

Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 98 ton karşılığı 338 bin 673 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının yüzde 27'si Rize'den gerçekleştirilmiş oldu." dedi.

"ÇAY İHRACATÇISININ BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Şaban Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, ihracat potansiyelini ve ülke çeşitliliğini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.



