2024'ün en çok kazandıran yatırımları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en fazla kazandıran BIST 100 endeksi, üç aylık ve altı aylık en fazla kazandıran mevduat faizi olurken yıllık kazandıran araç ise külçe altın oldu.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,61 ve dolar yüzde 1,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97 ve dolar yüzde 0,57 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,91 ve külçe altın yüzde 2,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52 ve euro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, Amerikan Doları yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68 ve euro yüzde20,09 ve oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.