Enerji bağımsızlığına bilimsel destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerji alanındaki araştırma kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) AR-GE Merkezi, sahalardan çıkarılan petrol ve doğal gaz örneklerinin analizinde kilit bir görev yürütüyor.

KEŞİFLERİN İLK ADIMI LABORATUVARLARDA ATILIYOR

Sahadan alınan petrol ve gaz örnekleri, ilk olarak TPAO AR-GE Merkezi’nin laboratuvarlarında inceleniyor. Bu analizler, yeni enerji kaynaklarının keşfine giden sürecin temelini oluşturuyor.

BAYRAKTAR: "REZERVUARLARIN DİLİNİ ÇÖZÜYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda merkezin önemine dikkat çekti.

Bayraktar mesajında şu ifadeleri kullandı:

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO AR-GE Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ile teknolojileri alanında Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri, en yüksek standartlarda yerli imkânlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz.

ANALİZLERİMİZİ TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA YAPIYORUZ

TPAO AR-GE Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkecan, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizlerin en yüksek teknolojiyle merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, “Birçok dev petrol şirketi analizlerini dışarıdan danışmanlıkla yaptırıyor. Biz ise ihtiyaç duyduğumuz tüm analizleri kendi laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"YER ALTININ KARAKTERİNİ ÇÖZÜYORUZ"

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, yerin binlerce metre altındaki rezervuarların analizine ilişkin bilgi verdi:

Yerin derinliklerinden alınan kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini dünya çapında kullanılan cihazlarla ve akredite yöntemlerle analiz ediyoruz. Böylece yer altının karakterizasyonunu ortaya çıkarıyoruz.

"BAZI ANALİZLER SADECE BİZDE YAPILABİLİYOR"

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise TPAO AR-GE Merkezi’nin teknik kapasitesine vurgu yaptı:

Numunelere yapılan bazı analizler sadece TPAO AR-GE Merkezi’nde gerçekleştirilebiliyor. Bu da bizi, Türkiye’de bu alanda tek adres haline getiriyor.

KUYU KONTROLÜ EĞİTİM MERKEZİ: TEORİDEN UYGULAMAYA

TPAO AR-GE Merkezi, bünyesinde bulunan Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile sondaj güvenliği alanında da uzmanlar yetiştiriyor.

Gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkânı sağlayan simülatör sistemi, teorik bilgilerin pratikle birleştirilmesine olanak tanıyor.