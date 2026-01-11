Abone ol: Google News

Enerji Bakanlığı, Çankırı'ya YEKA statüsü kazandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Çankırı'da belirlediği YEKA alanına ait sınırlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 10:22
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı'da bir alanı YEKA ilan etti.
  • İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bu alanın adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

BÖLGENİN HARİTASI PAYLAŞILDI

Adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirtilen alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

