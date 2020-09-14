Enerji Bakanlığı: Oruç Reis'in Türkiye'ye dönmesi rutin bir faaliyet

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis gemisi, Antalya'ya geri döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gemisinin Türkiye'deki limana dönmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, geminin bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometre sismik veri topladığı kaydedildi.

"FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir."

YAVUZ, BARBAROS HAYREDDİN PAŞA...

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

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