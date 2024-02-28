Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 25,7 azaldı Bugün açıklanan ocak ayına ait dış ticaret verilerinden birini de enerji ihracatı ve ithalatını baz alan dış ticaret verileri oluşturdu. Dış ticaret verilerinde, enerji ithalatının geldiği nokta öne çıktı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocak ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon 363 bin dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 azalarak 6 milyar 534 milyon 699 bin dolara geriledi.

Bu tutarı, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 25,7 düştü

Ocak 2023'te bu rakam 8 milyar 794 milyon 88 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 25,7 azaldı.

Ham petrol ithalatı arttı

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 7,3 artarak 2 milyon 420 bin 115 tona çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)