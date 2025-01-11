Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Borda tarihi rekor

Haber Merkezi
Borda yeni rekor.
Türkiye yüzde 73’lük rezerv payıyla borda dünyada lider.
2024’te yüzde 97’si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
1,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin bor rezervindeki dünyadaki konumunu ve 2024 yılında bordan gerçekleştirilen satışı açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
Borda yeni rekor. Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024’te yüzde 97’si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
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