Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Borda tarihi rekor

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Borda yeni rekor.

Türkiye yüzde 73’lük rezerv payıyla borda dünyada lider.

2024’te yüzde 97’si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

1,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin bor rezervindeki dünyadaki konumunu ve 2024 yılında bordan gerçekleştirilen satışı açıklayarak şu ifadeleri kullandı: