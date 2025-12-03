Enflasyon hesabına göre asgari ücret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu.

Komisyon 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Ancak bu yıl TÜRK-İŞ, komisyonun yapısı değiştirmezse, işçileri temsilen toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

TÜRK-İŞ'in katılmaması durumunda Komisyon 10 kişiden oluşacak.

Komisyonun ay içinde iki kez daha toplanması ve sonunda 31 Aralık'a kadar 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

İlk toplantıda, çalışma takvimi belirlenecek.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Kasım ayının enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı.

Asgari ücret için de yol gösterici olan enflasyon oranını kesinleşmesi için aralık ayının enflasyonunu netleşmesi bekleniyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİ

Asgari ücret, 2025 yılı için bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak tespit edilmişti.

28 BİN 972 LİRA 59 KURUŞ

2026 için ise asgari ücretin şu ana kadar açıklanan yıllık enflasyon oranına göre yüzde 31,07 artarak 6 bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruş olması beklentiler arasında.