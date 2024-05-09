Enflasyon Raporu, yurt içi piyasaların odağında Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye'de de TCMB enflasyon raporu izlenecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı sunum ve soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklentisi hakim.

AA

Bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye devam ediyor.

ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 317 dolar, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 yükselişle 83,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksi

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 10.383,25 puanla rekor seviyeyi görürken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 10.247,75 puandan tamamladı.

Piyasalar hem sunum hem de soru-cevap kısmındaki yönlendirmeleri takip edecek

Bugün gözler TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dolar/TL

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2506'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.00 İngiltere, BoE'nin Faiz Kararı

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)