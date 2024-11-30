Enflasyon tahminine göre emekli ve memur maaş hesaplaması

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), maaşlarda etkin olacak kasım ayı enflasyon oranın 2 Aralık Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Emekliye yapılacak zam oranı ve memur maaş artışları, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş zamları ocak ayının başında netleşecek.

Bu süreçte 2025'te uygulanacak en düşük maaşı da belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNE GÖRE HESAPLAMA

Kasım ayı enflasyon beklentileri, ekonomistler yaptırılan anketlere göre göre ortalama yüzde 1,98 olacak.

Bu rakamla birlikte, yıllık enflasyonun yüzde 46,71 civarına gerilemesi bekleniyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE 5 AYLIK FARK: YÜZDE 14,27

Enflasyon verilerine göre, 5 aylık enflasyon farkı hesaplandığında, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14,27 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 5 AYLIK ZAM ORANI: YÜZDE 10,03

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 10,03 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE 6 AYLIK ZAM ORANI: YÜZDE 11,99

Memurlar için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olacağı tahmin ediliyor. Bu oranla birlikte, memur maaşları yüzde 11,99 artacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 43 BİN 905 TL

En düşük memur maaşının ise 39 bin 205 TL'den 43 bin 905 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 19 BİN 595 TL

En düşük memur emeklisi maaşının da 17 bin 587 TL'den 19 bin 695,68 TL'yi çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI: 15 BİN TL

Emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 15 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.

Bu durumda, emekli maaşlarında zam oranı yüzde 70,61'e kadar çıkabilecek.

Bağkur tarım emeklisinin maaşı ise yüzde 48,68 oranında artacak.

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU TAHMİNİ

UNVAN (DERECE) / 2024 NET GÖREV AYLIĞI / 6 AYLIK TAHMİN

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57 bin 762 TL - 64 bin 687,6 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40 bin 824 TL - 45 bin 718,7 TL

Uzman Öğretmen 1/4 - 52 bin 575 TL - 58 bin 878,7 TL

Öğretmen 1/4 - 47 bin 441 TL - 53 bin 129,1 TL

Başkomiser 1/3 - 58 bin 74 TL - 65 bin 37 TL

Polis Memuru​ 8/1 - 52 bin 552 TL - 58 bin 852,9 TL

Uzman Doktor 1/4 - 66 bin 174 TL - 74 bin 108,2 TL

Hemşire​ (Üni. Mezunu) 5/1 - 47 bin60 - 52 bin 702,4 TL

Mühendis​ 1/4 - 58 bin 957 TL - 66 bin 25,9 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41 bin 890 TL - 46 bin 912,6 TL

Profesör 1/4 - 85 bin 671 TL - 95 bin 942,9 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 - 56 bin 537 TL - 63 bin 315,7 TL

Vaiz 1/4 - 49 bin 161 TL - 55 bin 55,4 TL

Avukat 1/4 - 56 bin 179 TL - 62 bin 914,8 TL

-Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardimi ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

UNVAN (DERECE) / 2024 NET GÖREV AYLIĞI / 6 AYLIK TAHMİN

Müsteşar 1/1 - 63 bin 946 TL - 71 bin 613,1 TL

Genel Müdür 1/1 - 56 bin 598 TL - 63 bin 384,1 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22 bin 210 TL - 24 bin 872,9 TL

Öğretmen 1/4 - 26 bin 338 TL - 29 bin 495,9 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37 bin 289 TL - 41 bin 759,9 TL

Başkomiser 1/4 - 26 bin 338 TL - 29 bin 495,9 TL

Polis Memuru 1/4 - 26 bin 338 TL - 29 bin 495,9 TL

Hemşire (Lisans) 1/4 - 26 bin 338 TL - 29 bin 495,9 TL

Mühendis 1/4 - 26 bin 372 TL - 29 bin 534 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 - 18 bin 934 TL - 21 bin 204,1 TL

Pratisyen Hekim 1/4 - 38 bin 926 TL - 43 bin 593,2 TL

Profesör 1/4 - 46 bin 122 TL - 51 bin 652 TL

İmam Hatip - 26 bin 568 TL - 29 bin 753,5 TL

Avukat 1/4 - 26 bin 568 TL - 29 bin 753,5 TL

"SIFIR ZAM" RİSKİNE KARŞI, EMEKLİ TABAN MAAŞLARI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Emekli maaşlarında, özellikle "sıfır zam" riskine karşı, emekli taban maaşları düzenlemesi gündemde bulunuyor. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşlarının artırılması bekleniyor.