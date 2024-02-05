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Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Şubat’ta piyasalarda son durum

Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Şubat’ta piyasalarda son durum Bugün TÜİK tarafından ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Bu süreçte döviz kurunda ve altında serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.