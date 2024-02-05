Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Şubat’ta piyasalarda son durum

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verisi öncesinde piyasalardaki son durum merak ediliyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine geç gitmesi söylemleri nedeni ile destek görerek artıyor.
Döviz kurunda olar ve euroda artış sterlinde ise düşüş görüldü.
Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Döviz fiyatları:
Dolar: 30,5578
Euro: 32,9667
Sterlin: 38,5617
Ons altın fiyatı 2 bin 30 dolarda.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.992 lira
Çeyrek altın: 3 bin 378 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 765 lira
Tam altın: 13 bin 512 lira
Yarım altın: 6 bin 756 lira
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