Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları! 5 Şubat’ta piyasalarda son durum
ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verisi öncesinde piyasalardaki son durum merak ediliyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine geç gitmesi söylemleri nedeni ile destek görerek artıyor.

Döviz kurunda olar ve euroda artış sterlinde ise düşüş görüldü.

Kasım ayı enflasyon verisi sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Döviz fiyatları:

Dolar: 30,5578

Euro: 32,9667

Sterlin: 38,5617

Ons altın fiyatı 2 bin 30 dolarda.

Altın fiyatları

Gram altın: 1.992 lira

Çeyrek altın: 3 bin 378 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 765 lira

Tam altın: 13 bin 512 lira

Yarım altın: 6 bin 756 lira