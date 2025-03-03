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Enflasyon verisi öncesinde piyasalar! 3 Mart'ta altın ve döviz fiyatları

Enflasyon verisi öncesinde piyasalar! 3 Mart'ta altın ve döviz fiyatları Bugün piyasala, açıklanacak şubat ayı enflasyon verisine odaklandı. Haftanın ilk gününde piyasalarda dövizde artış, altın ve kripto parada ise düşüş gözleniyor.