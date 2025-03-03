Enflasyon verisi öncesinde piyasalar! 3 Mart'ta altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi
Bugün Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak.
Dolar yüzde 0,11 artışla yeni haftaya 36,5345 dolardan başladı.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 36,5345
Euro: 38,0834
Sterlin: 45,9129
ALTIN FİYATLARI:
Altının onsu 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.
Gram: 3 bin 362 lira
Çeyrek: 5 bin 708 lira
Cumhuriyet: 23 bin 248 lira
Tam altın: 22 bin 816 lira
Yarım altın: 11bin 408 lira
BITCOIN
En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamasının ardından yüzde 10’a yakın artarak 93 bin doların üzerine yükseldi. Bitcoin ilk haftanın birinci gününde 93 bin 337,2 dolardan işlem görüyor.
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