Enflasyon verisi öncesinde piyasalar! 3 Mart'ta altın ve döviz fiyatları
Haber Merkezi

Bugün Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak.

Dolar yüzde 0,11 artışla yeni haftaya 36,5345 dolardan başladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 36,5345

Euro: 38,0834

Sterlin: 45,9129

ALTIN FİYATLARI:

Altının onsu 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.

Gram: 3 bin 362 lira

Çeyrek: 5 bin 708 lira

Cumhuriyet: 23 bin 248 lira

Tam altın: 22 bin 816 lira

Yarım altın: 11bin 408 lira

BITCOIN

En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamasının ardından yüzde 10’a yakın artarak 93 bin doların üzerine yükseldi. Bitcoin ilk haftanın birinci gününde 93 bin 337,2 dolardan işlem görüyor.

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Aslı Didari
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