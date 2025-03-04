Enflasyondaki düşüş Merkez Bankası'nın elini kuvetlendirdi

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Mevsimsel etkilerden arındırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen yıl açıklanmaya başlanan verilere göre; arındırılmış TÜFE, bir önceki aya göre ocak ayında yüzde 3,49, Aralık 2024'te yüzde 1,9, kasımda yüzde 2,87, ekimde yüzde 2,49, eylülde yüzde 2,69 artmıştı.

GİYİM VE SAĞLIKTAKİ DÜŞÜŞ ETKİLEDİ

Dün açıklanan arındırılmamış verilere göre, TÜFE giyim ve sağlıktaki fiyat düşüşleri öncülüğünde şubatta, aylık yüzde 2,27, yıllık yüzde 39,05 ile ile beklentilerin oldukça altında arttı.

TL POZİTİF AYRIŞTI

Verinin tahminlerden iyi açıklanmasının ardından kuvvetlenen faiz indirim beklentisi ile TL pozitif ayrıştı.

Tüm bu gelişmeler; TCMB'nin perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı politika faizinde indirim yapma ihtimalini yükseltti.

Piyasalara 6 Mart 2025, Perşembe gönü saat 14.00'te açıklanacak faizin yüzde 45'den yüzde 42,5'e düşmesi beklentisi hakim oldu.