Engelli istihdam eden işverene verilen prim desteği açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl ocak-eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira sigorta prim teşviki sağlandığını bildirdi.

SGK'nın NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin paylaşım yapıldı.

EYLÜL AYINDA 4 MİLYAR LİRA PRİM DESTEĞİ VERİLDİ

Paylaşımda, "2025 Eylül ayında istihdam edilen 110 bin 833 engelli vatandaşımız için 50 bin 98 iş yeri teşvikten faydalandırıldı. 2025 Ocak-Eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira tutarında sigorta prim teşviki sağladık.

2025 Ocak-Ekim döneminde, en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı olan 1222 malul erkek yetime muhtaçlık durumunda yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağladık." ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 40 ENGELLİ TEK HEKİM RAPORUYLA DİŞ TEDAVİSİ ALIYOR

Engelli vatandaşların tedavisinde ihtiyaç duyulan muayene, ilaç, tıbbi malzeme bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılandığı belirtilen paylaşımda, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşların tek hekim raporuyla diş tedavisi alabilmelerinin sağlandığı kaydedildi.

SUT TARAFINDAN BEDELİ SAĞLANAN DESTEKLER

Engelli ve özel gereksinimi olan hastaların genel anestezi veya sedoaneljezi altında verilen diş tedavilerine destek olunduğu aktarılan paylaşımda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama bedelleri ile işitme engeli olanlara işitme cihazı ve tıbbi zorunluluk halinde biyonik kulak (koklear implant) bedelinin SUT kapsamında karşılandığı ifade edildi.