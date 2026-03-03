Mehmet Şimşek: Enerji ve maden hariç ihracat yüzde 6,3 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bugün aktardığı verilere göre, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,1 yükselişle 30 milyar 271 milyon dolara çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden açıkladığı değerlendirmesinde "Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken enerji ve kıymetli maden hariç artış yüzde 6,3 oldu." bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

İthalattaki yıllık yüzde 6,1 artışta sermaye malı ile altın ve enerji hariç ara malı belirleyici oldu. Bu kompozisyon üretim ve yatırım görünümünü destekliyor.



Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleriyle dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor.

"BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE EKONOMİYİ EN AZ DÜZEYDE ETKİLİYOR"

Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor.



İhracatçılarımıza, başta finansmana erişim olmak üzere her alanda destek olmaya devam edeceğiz.