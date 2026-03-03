Sampi ve Pizza Portivo, kadın liderliğindeki ilk işletmesini açtı

Türkiye’nin köklü lezzet markası Sampi, 2026 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği hibrit büyüme modeliyle sektörde yeni bir dönem başlatırken bu dönüşümün en dikkat çekici adımlarından biri, kadın girişimcilik alanında atıldı.

Markanın yenilikçi konseptleri Sampi Ekspress ve Pizza Portivo çatısı altında açılan ilk kadın işletme, Serpil Yurtseven imzasını taşıyor.

KURUMSAL DENEYİMDEN GİRİŞİMCİLİĞE

Uzun yıllar kurumsal yapılarda yöneticilik yapan Serpil Yurtseven, yoğun operasyonel süreçler ve büyük ekip yönetimi tecrübesini şimdi kendi işine taşıyor.

Girişimciliği yalnızca bir yatırım değil, “değer üretme sorumluluğu” olarak tanımlayan Yurtseven, doğru zamanın doğru markayla kesişmesiyle bu adımı attığını belirtiyor:

“Kendi hikâyemi yazmak istiyordum. Ancak bunu güçlü ve sistemli bir yapı içinde yapmak benim için önemliydi.”

HİBRİT MODELLE GÜÇLÜ EKOSİSTEM

Sampi’nin köklü ustalığını modern servis anlayışıyla buluşturan Sampi Ekspress modeli, Pizza Portivo’nun dinamik ve genç vizyonuyla tek mutfakta birleşiyor.

“Tek mutfak, çift marka” sistemi sayesinde yatırımcılar operasyonel verimlilik ve yüksek ciro potansiyeli elde ederken; her yaş grubuna hitap eden bir lezzet ekosistemi oluşuyor.

Yurtseven için bu modeldeki en kritik unsur ise güven olmuş:

Sadece ürüne değil, arkasındaki altyapıya baktım. Sampi’nin tecrübesi ve operasyonel desteği bana sağlam bir zemin sundu.

KADIN ELİ DEĞEN BAŞARI, CESARET BULAŞICIDIR

Pizza Portivo’nun ilk kadın girişimcisi olmak Yurtseven için hem gurur hem de sorumluluk anlamı taşıyor. Kadınların detaycılığı, empati gücü ve organizasyon becerisinin özellikle gıda ve perakende sektöründe önemli bir avantaj sağladığını belirten Yurtseven, işletme anlayışını şu sözlerle özetliyor:

Bir işletmeyi sadece yönetmiyoruz; sahipleniyoruz. Mutfağın hijyeninden müşteri deneyimine kadar her aşamada kadın eli fark yaratıyor. Korkmasınlar. Hata yapmaktan değil, denememekten çekinsinler. Doğru iş ortaklarıyla yola çıktığınızda başarı mümkün.

Sampi’nin 2026 vizyonu doğrultusunda şekillenen hibrit büyüme modeli, yalnızca operasyonel başarıyı değil; kadın girişimciliğini destekleyen sürdürülebilir bir iş anlayışını da temsil ediyor.