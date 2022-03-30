EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EKO İKLİM Zirvesi çerçevesinde katıldığı oturumda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak yeşil enerji konusundaki yetki ve sorumluluklarını aktardı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EKO İKLİM Zirvesi çerçevesinde İklim Meydanı Salonu’nda Gülçin Üstün Can’ın sorularını yanıtladı.

EPDK, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA DENGE

Yılmaz, zirvede kamu ve özel sektör dengesini oluşturmanın temelinde empatinin yattığını belirterek, “Ben yatırımcı olsaydım, ‘Burada ne beklerdim?’ diye düşünüyorum. Vicdanla ne beklerdim? Nasıl bir kâr marjı beklerdim? Nasıl bir yatırımın karşılığının geri dönmesini beklerdim? Dolayısıyla bu empatiyi yapınca birçok şeyi hallediyorsunuz. Ortada biz denge oluyoruz. Bu dengeyi de inşallah sağladığımıza inanıyorum.” dedi.

“ZAMLARI EPDK MI YAPIYOR”

Yılmaz, Gülçin Üstün Can’ın “Zamları EPDK mı yapıyor?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Zamları da biz yapıyoruz, elektriğin iletiminde de katkıda bulunuyoruz. Bugün ısınabiliyorsak, doğalgazla tuşa bastığımızda elektrik geliyorsa, düğmeye bastıklarında sanayicimiz, gıdacımız bir şeyler üretiyorsa enerji sayesinde oluyor. Bunların hepsiyle ilgili EPDK’nın düzenleme ve tarifeler yapma yetkisi var. Bu bağlamda da bunları yapıyoruz.

EPDK: Kamu ve özel sektörün ortasında denge oluyoruz VİDEO







"HEDEFİMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ENERJİ ALTYAPI VE ÜSTYAPISINI KORUMAK"

Bunları yaparken de bizim ilk hedefimiz, sürdürülebilir bir enerji altyapısını ve üstyapısını korumak. Dolayısıyla öncelikle bunu koruyoruz. Bu hangi şartlarda idame ettirilebilir?





"ENERJİYİ HANGİ ŞARTLARDA TÜKETİCİYE EN UCUZ, ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ULAŞTIRABİLECEĞİMİZİ ARIYORUZ"

Çünkü neticede buraya yatırım yapan insan, yatırımının karşılığını almadığı takdirde yani kimse bedavaya çalışmıyor. Bedava çalışmayan bir sektörde, bedava olmadan bu enerjiyi hangi şartlarda en ucuz, adil ve sürdürülebilir şekilde tüketicilerimize, sanayicimize, meskenlerimize götürebiliriz. Bununla ilgili kanundan kaynaklanan düzenleme yetkilerimiz var. Bununla ilgili kurumumuz her hafta toplanır. Belki haftada iki kez toplanır. Bununla ilgili kararlarımızı alıyoruz ve bu piyasada vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz.”

"KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN ŞEYİ SİZ DE BAŞKASINA YAPMAYIN’ SÖZLERİ BENİM PRENSİBİM"



Kamu ve özel sektör dengesini oluşturmanın temelinde empatinin yattığını söyleyen Yılmaz, “Eğer ben burada oturuyorsam, biraz sonra kendimi tüketicinin yerinde görmem lazım. ‘Kendine yapılmasını istemediğin şeyi siz de başkasına yapmayın’ sözleri benim prensibimdir. Aslında sihirli formül bu. Bütün insanlık için bu önemli. Birinden ben de bekliyorsam ben de ona onu yapıyorum."





EPDK, YEŞİL ENERJİ İLE İLİŞKİLİ

Moderatör Gülçin Üstün Can’ın dünya çapında yeşil enerjiye vurgu yapıldığı esnada dünyada bir savaşın çıkmasının ardından fosil yakıtların önemine vurgu yapıp, EPDK’nın bu konunun neresinde olduğu sorusu üzerine Yılmaz, şunları söyledi:

“Başında bunun. EPDK olarak biz dedik ki, ‘Yeşil enerjiyi, rüzgarı, güneş enerjisini, yenilebilir enerjiyi bizim sektöre kabul ettirmemiz lazım.’ Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yapmadığınız şeyi başkasına söylemeyin, tavsiye etmeyin. Biz kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Ankara’da ilk yeşil binalardan biriyiz. Hatta belki de ilktir. Sertifikalarımızı aldık, kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Yani söylemek bazen yetmiyor. Eğer söylediğiniz şey, sende o ahlakı, o davranış şeklini görmüyorsa onun elçisi olmaz. Hani Kur-an’da diyor ya, ‘Yapmadığınız şeyleri söylemeyin.’”