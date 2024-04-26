Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı NBA play-off ilk turunda Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 112-105'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.

İHA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turuna 3 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayan Denver Nuggets, play-ın oynayarak 7. sırayı alan Los Angeles Lakers'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak durumu 3-0 yaptı.

Nuggets, büyük avantajı elinde bulunduruyor

Yarı final için büyük avantaj elde eden Nuggets'ta Aaron Gordon 29 sayı, 15 ribaund, Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaund, 9 asist, Jamal Murray 22 sayı, 9 asist, Michael Porter da 20 sayı, 10 ribaundla mücadele etti.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 33 sayı, 15 ribaund, LeBron James'in 26 sayı, 9 asist, Austin Reaves'ın da 22 sayı, 5 ribaundluk katkısı yeterli olmadı.

Nuggets, pazar gecesi oynanacak serinin dördüncü karşılaşmasını da kazanması durumunda konferans yarı finaline yükselecek.

Sixers, seriyi 2-1'e getirdi

Doğu Konferansı eşleşmesinde Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1 yaptı.

Sixers'ta Joel Embiid 50 sayı, 8 ribaund, 4 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Tyrese Maxey 25 sayı, 7 asist, Kelly Oubre de 15 sayı, 7 ribaund kaydetti.

Knicks'te ise Jalen Brunson 39 sayı, 13 asist, Jost Hart da 20 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynadı.

Magic, durumu 2-1 yaptı

Doğu Konferansı'nın bir diğer eşleşmesinde Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 121-83'lük skorla yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Magic'te Pablo Banchero 31 sayı, 14 ribaund, Jalen Suggs 24 sayı, 4 ribaund, Franz Wagner 16 sayı, 8 asistle takımını galibiyete taşıdı.

Cavaliers'ta ise Jarrett Allen'in 15 sayı, 8 ribaund, Caris LeVert'in 15 sayı, 3 asist, Donovan Mitchell'ın da 13 sayı, 7 asisti yenilgiyi engelleyemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)