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Erciyes Kayak Merkezi sezon boyunca 3 milyon ziyaretçi ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi sezon boyunca 3 milyon ziyaretçi ağırladı Kayak merkezleri bu yıl da ilgi gördü. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, yoğun turist çeken merkezlerin başında geldi.