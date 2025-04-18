Erciyes Kayak Merkezi sezon boyunca 3 milyon ziyaretçi ağırladı

AA
Erciyes Kayak Merkezi'nin 2024-2025 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ağırladığı açıklandı.
Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Kayseri'nin Turizm Değerleri" gündeme geldi.
Erciyes Kayak Merkezi'nin kentteki turizmin amiral gemisi konumunda olduğuna değilindi.
ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 20 ARTTI
Kayak merkezinin geçen sezon 2,5 milyon olan ziyaretçi sayısının bu sezon yüzde 20 artışla 3 milyona ulaştığını açıklandı.
Yurt içi ve dışından ziyaretçi sayısında artış yaşandı.
Bilet sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artarak, 500 binin üzerine çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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