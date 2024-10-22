Erdemir'in yeşil dönüşüm adımı başarıyla sonuçlandı

İHA

Erdemir, yeşil dönüşümde kritik rol oynayacak teknolojik altyapının Türkiye’ye kazandırılması konusunda büyük bir adım attı.

2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Erdemir, yeşil çelik dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Erdemir, 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladı.

Daha yeşil bir üretim sürecini hedefleyen çalışmalarını sürdüren şirket, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğini duyurdu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ADIMI

Erdemir, 2024 yılı başında açıkladığı yeşil dönüşüm yol haritasındaki adımları hayata geçiriyor.

17-18 Ekim 2024 tarihlerinde 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamlayan Erdemir, söz konusu uygulamayı gerçekleştiren Avrupa’nın 3’üncü çelik üreticisi oldu.

İKİ GÜN BOYUNCA HİDROJEN GAZI ENJEKSİYONU YAPILDI

Erdemir, Erdemir Mühendislik ve Linde iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 1’inci Yüksek Fırın’a iki gün boyunca hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı.

Uygulama kapsamında, Linde tarafından tanker ile Erdemir’e getirilen yaklaşık 2,2 ton sıvı hidrojenin yanı sıra Erdemir Soğuk Haddehanesi bünyesindeki hidrojen tesisinden de ilave hidrojen sağlandı.

Uygulamada gazlaştırma ve basınç düşürme istasyonları otomasyon sistemleri için Linde’den hizmet alınırken, enjeksiyon sistemine ait detay mühendislik ve genel proje yönetim çalışmaları Erdemir Mühendislik, sistem kurulumu ve devreye alma işlemleri ise Erdemir ve Linde ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Başarıyla tamamlanan uygulamada elde edilen bulgular, daha yüksek oranlarda kullanıma yönelik önemli veriler de sağladı. Elde edilen tecrübeler sayesinde, daha düşük karbon emisyonlu hidrojen gazının Türkiye’de bulunurluğunun artmasına paralel olarak OYAK Maden Metalürji bünyesindeki tüm yüksek fırınlarda söz konusu işlemin uygulanabilirliğinin önü de açıldı.



