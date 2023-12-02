AA & Ensonhaber
TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.
Rakipsiz yeniden başkan seçildi
Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.
Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.
Atalay'ın ekibi de değişmedi
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
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