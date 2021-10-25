ERZ Token ön satışı bugün başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bitexen arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Buna göre BB Erzurumspor Token, sınırlı alım seçenekleri ile bugün satışa sunuluyor.

Kripto parada taraftar token sayısı artıyor. Büyükşehir Belediye (BB) Erzurumspor Token (ERZ), sınırlı alım seçenekleri ile bugün saat 13.00'den itibaren Bitexen portalında ön satışa başlanıyor.

BB Erzurumspor ile Bitexen Teknoloji AŞ. arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasına göre ERZ taraftar tokeninin satışından önemli bir gelir sağlanması hedefleniyor.

"EKONOMİYE KATKI OLACAK"

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, dün düzenlenen toplantıda Bitexen’le iş birliğine girdiklerini açıklayarak "Ekonomiye katkı olsun diye bizler de Bitexen ile Erzurumspor olarak taraftar token işine girmeye karar verdik. İnşallah yarın satışa çıkarılacak." ifadelerini kullanmıştı.

“250 MİLYON TOKEN ARZ EDİLECEK”

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem de aynı toplantıda satışların bugün başlayacağını dile getirerek, satışların 10 günlük bir süreçte gerçekleştirileceğini ve toplam 3 seçenekte 250 milyon token arz edileceğini belirtmişti.

Verilen bilgiye göre toplam hacmin 100 milyon adedi ilk arzda kullanılacak. Ayrıca ilk alıcılara fayda sağlaması için 12 aylık yükleme ile 25 kuruş fiyat öngörüldü.