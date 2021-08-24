Erzincan inşaat sektörü takipteki alacaklarda ilk sırada

BDDK verilerine göre, iller arasında inşaat sektörü takipteki alacaklar oranında yüzde 60 ile ilk sırada Erzincan geliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacaklar listesinde inşaat sektörünün il bazında etkisi artıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EN FAZLA ERZİNCAN’DAKİ FİRMALAR BORÇLU

İl Bazında İnşaat Sektöre Takipteki Alacaklar oranına göre, Erzincan'daki takipteki alacaklar oranı rekor seviyede yüksek. Türkiye genelindeki borçluluk yüzde 8,56 olmasına karşın Erzincan’daki oran yüzde 60,07 olarak kayıtlara geçti.

ERZİNCAN'DA DAİRE FİYATLARI YÜKSEK

1 milyon liraya daire satılan takipteki alacaklarda ilk sırada yer alan Erzincan'da, üretime dayalı ekonominin yok denilecek kadar az olmasına rağmen konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışıyor. Bankaların elinde çok sayıda konut stoku birikirken, ev fiyatları 1 milyon liraya kadar çıkıyor.

TAYİNLE GELENLER ZORLANIYOR

Erzincan’da dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiraların da oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar, duruma tepkili. Vatandaşlar, yeni yapılan daireler başka şehirlerde 450-500 bin civarında satılırken bu rakamın Erzincan’da 1 milyonu bulduğunu iletiyor. Vatandaşlar, kente tayinle gelen memurların ve öğrencilerin kiralık daire bulmakta güçlük yaşadığını belirtiyor.