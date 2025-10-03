Erzincan'ın 'Cimin üzümü': Sofralarda aranan lezzet ve şifa kaynağı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 200 yıllık bağlarda yetişen yörenin tescilli tarım ürünlerinden "Cimin üzümü"nün hasadı sürüyor.

Erzincan'ın yerel Cimin üzümü, başka bir coğrafyada yetişmiyor. Hasadı ise ağustos sonunda başlıyor ekimin sonunda bitiyor.

Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün hasadı verimli geçiyor.

Çekirdekli üzüm sınıfındaki Cimin üzümünden saruç ve pekmez de yapılıyor.

ŞEKER ORANI DÜŞÜK

Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında, şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Şeker hastaları, Cimin üzümünü şeker oranı düşük olduğu için rahatlıkla yiyebiliyor.

Aroması, iriliği, sululuğu ve sağlık yönüyle de bu üzüm, her zaman ilgi görüyor.

DİKKAT EDİLEREK TOPLANIYOR

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri, kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

İÇ PİYASADAN TALEP ÇOK

Uygun hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen tescilli Cimin üzümü; Erzurum, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun öncelikli olmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine satılıyor.

Cimin üzümü, raf ömrünün kısa olmasından dolayı ihracata yönelmese de dönem dönem bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Üreticiler, üzümün kasım ayına kadar satışının devam ettiğini belirtiyor. Üzümün şu anda kilosu market raflarında 75 liradan satılıyor.

KABUĞU İNCE VE MAYHOŞ BİR TADI VAR

İnce kabuğu, mayhoş tadı üzerindeki dumanıyla üzüm çeşidi Erzincan’a ait.