Eskişehir'de altın kaplama bileziğe ilgi arttı

Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar, altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Bu altın kaplama bilezikler, hediyelik için satın alınmıyor. Ziynet eşyası kullanmak isteyen ancak bütçesi elverişli olmayanların tercih ettiği bir seçim bu.

Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.

ALTIN KAPLAMA METAL TAKILARDAKİ TALEP ARTTI

Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:

“ALTIN KAPLAMA YAPTIĞIMIZ İÇİN GÖRÜNTÜSÜ BİREBİR AYNI”

“Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı. Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor.

10 BİN LİRALIK BİLEZİĞİN AYNISINI 100 LİRAYA ALABİLİYOR

Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor.

ALTIN TAKI TAKMAYI İSTEYİP ALAMAYANLAR İÇİN

Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.”