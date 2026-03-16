Esnaf, bayramdan 120 milyar lira bekliyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı-pazar şenlendi.

Bayramlar, esnafın kazancının arttığı bir dönem olarak yaşanıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Ramazan Bayramı alışverişlerinden yaklaşık 100-120 milyar lira hasılat beklendiğini bildirdi.

"BAYRAMLAR ESNAF AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Palandöken, açıklamasında, esnaf açısından bayramlar ve özel günlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"100-120 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENİYOR"

Geçen yıl elde edilen hasılata dikkati çeken Palandöken, "Bayramlar gibi özel günlerde elde edilen hasılat biraz daha esnafın yüzünü güldürür. Geçen yılki bayramda 90 milyar lira civarında hasılat gerçekleşti. Bu yıl fiyatların yükselmesi nedeniyle beklenti biraz daha yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira civarında bir ciro bekleniyor. İnşallah esnafın yüzü güler." değerlendirmesinde bulundu.

"MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT"

Bayram alışverişlerinde özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu konuda da şu uyarılarda bulundu:

Kazasız belasız idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın mutlu şekilde sonlanmasını, aynı şekilde çevremizdeki bu ateş yangınının, savaşın bir an önce sona ermesini bekliyoruz. İnşallah bayramı, bayram tadında geçiririz. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler diliyorum. İnsanlarımızın merdiven altı üretimlere, gece alışverişlerinde 'Memleketten getirdik' esprisiyle arabaların arkasında satılanlara karşı dikkatli olması gerekiyor.