Esnaf, kendisine özel elektrik tarifesi istiyor

Esnafın çatı örgütü TESK, üyelerinin çalışma şartlarının iyileşmesi yolunda elektrik faturalarının azalmasını sağlayan çözüm arayışına girdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, "ticarethane" statüsünden "özel" statüye geçirilmesini talep etti.

"Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemi çıkarılmasını ve "esnaf tarifesi" olmasını talep etti.

Palandöken, faturalarda indirim sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf 'ticarethane' statüsünden 'özel' statüye geçirilerek, faturalarda indirim sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede esnafımızın faturası düşmek yerine her ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile 'esnaf tarifesi' çıkarılmalı." dedi.

"Kademeli tarife esnaf için olumlu olmadı"

Palandöken, esnafın en önemli gider kalemlerinden birisi olan elektrik faturalarında, 1 Mart’tan itibaren uygulamaya geçirilen 900 kilovat saat sınır ile kademeli tarifenin yansımaları esnaf nezdinde olumlu olmadığını dile getirdi.

Elektrik düşerse fiyatlara da yansır

Palandöken, yalnızca esnafa özel, vergilerin kaldırıldığı bir elektrik faturası, maliyetleri düşüreceğinden ve esnafın sattığı ürün fiyatlarına da olumlu yansıyacağını dile getirdi.

"Nakliyeci ve üretici desteklenmeli"

Nakliyeci esnafı için 'ticari akaryakıt', üretici için 'ucuz akaryakıt' ve 'gübre' verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Üretici ne kadar ucuza ürünü mal ederse piyasaya o kadar olumlu yansıması olur. Bugün üreticinin istediği sulamada indirimli elektrik, tarımda indirimli gübre ve akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması için de ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için esnaf tarifesinde elektrik uygulaması olacaktır. Bunlar sağlanırsa enflasyon da düşer, halkın alım gücü de artar. Piyasalara rahatlama gelirken kalıcı bir çözüm bulunmuş olur." ifadesini kullandı.