Esnaf, okul alışverişinden 70-80 milyar lira ciro bekliyor Esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu üst kuruluş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlangıcındaki okul alışverişi harcamalarından doğan beklentiyi dile getirdi.

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl okul alışverişlerinden 70-80 milyar lira ciro beklendiğini belirtti.

Palandöken, vatandaşları kırtasiye ürünleri alırken "CE" belgesine dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektöründe hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarların okulların açılmasını beklediğini aktardı.

"18 milyon öğrenci ve 8 milyonu aşkın üniversiteli okula başlayacak"

2023-2024 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversitelinin okula başlayacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 70-80 milyar lira ciro bekleniyor. Yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebilir.

"Mahalle esnafı güvenilir"

En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı.

"Tüm kırtasiye malzemelerinde "CE" belgesi aranmalı"