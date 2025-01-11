Esnaf sigorta prim borcuma yapılandırma istedi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu ödemeyi geciktirdiği için hem hastanede muayene olamayan hem de eczaneden ilaçlarını alamayan esnafın sorunlarını anlattı.

Palandöken, yeni yapılandırma kanunuyla gecikmiş prim borçlarını sıfır ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı sağlanması gerektiğini bildirdi.

"PRİM BORCU OLAN ÇOK SAYIDA ESNAF VAR"

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın almadığı muayene hizmeti ve ilacın bedelini cezalı ödediğini ifade etti.

"ESNAF MUAYENE OLAMIYOR, İLAÇ ALAMIYOR"

İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafın hem hastanede muayene olamadığına hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor, bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman, olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanması.

"BORÇLARINI KREDİ İLE ÖDEME İMKANI GETİRİLMELİ

Palandöken, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan esnafın sigorta primini ödemeyi geciktirebildiğine işaret ederek, "Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesinin önü açılmalı. Bunun için de yeni yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafımıza gecikmiş prim borcunu sıfır faizli ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.