Esnafa erken emeklilik için sona doğru

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Türkiye, sosyal güvenlik şartlarını günümüze uyarlamak ve bazı uygulamalarda eşitlik sağlanması için yeni bir düzenleme arayışına girdi.

Ev kadınlarına emeklilik, emeklilik maaşının enflasyona göre belirlenmesinde eşitlik ve esnafın emeklilik haklarında SSK işçileri ile aynı şartlara kavuşması için bir kanun hazırlığı var.

ÇALIŞMANIN ALTYAPISI BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündemdeki değişikliklerle ilgili çalışmanın altyapısının haziran ve temmuzda hazırlanacağını belirtmişti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri içeren kanun hazırlığı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Özellikle küçük esnaf, prim günlerine ilişkin yapılacak düzenlemeye odaklandı.

MALİYET HESABI VE UYGUN YOL HARİTASI

Konu ile ilgili bakanlıklar ve kurumlar esnafa erken emeklilik hakkı da tanıyacak yeni kanun teklifi için maliyet hesapları ve uygun yol haritası belirleme arayışına girdi.

"ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK" NEDİR?

Sosyal güvenlik açısından işçiler SSK’ya esnaflar ise Bağkur’a bağlı.

Gündemde Bağkur'lu ve SSK’lıların prim gününün eşitlenmesi konusu var.

Bağkur’luların emekli olmak için doldurmaları gereken prim gün sayısı şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7 bin 200 gün), erkek 25 tam yıl (9 bin gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5 bin 400 gün) prim.

Türkiye'de Bağkur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyor. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyor.

Prim günü eşitlemesiyle Bağkur’lu küçük esnafın 9 bin prim günü yerine 7 bin 200 gün ile emekliliği sağlanacak.

Düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle milyonlarca Bağkur’lu esnafa erken emeklilik yolu açılacak.

5 YILLIK FARK ORTADAN KALKACAK

Bağkur’luların emekli olmak için ihtiyaç duydukları 9 bin prim gün sayısı 7 bin 200 güne inecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki 1.800 günlük yani 5 yıllık süre farkı ortadan kalkacak.

Esnaf, yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanların eşit zamanda emekli olabilmelerinin önünün açılmasını bekliyor.