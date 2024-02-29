Esnafa finansman destek kredisi 750 bin liraya yükseldi Birkaç ay önce 500 bin liradan 650 bin liraya yükseltilen esnafa finansal destek kredisinde limit 750 bin liraya çıkarıldı.

AA & Ensonhaber

Esnafa müjdeli haber...

Geçtiğimiz aylarda 500 bin liradan 650 bin liraya çıkarılan esnafa finansal destek kredisinde limit yeniden güncellendi.

Esnaf başına limit 750 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin detayları Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu.

"Sabah itibarıyla kullanabilirsiniz"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok'un Yenimahalle ve Altındağ'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleştirdiği esnaf buluşması programına katılan Bolat, AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatarak şunları söyledi:

Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle, piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden esnafa finansman destek kredisi yarın (29 Şubat Perşembe) sabah itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun.

"Türkiye'nin 2023 yılı milli geliri açıklanacak"

Bolat, perşembe günü Türkiye'nin 2023 yılı milli gelirinin de açıklanacağını duyurarak, "Türkiye'nin 2002 yılı sonundaki milli geliri 238 milyar dolardı. 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir rakamı göreceğiz. Çünkü 3. çeyrek sonunda milli gelirimiz 1 trilyon 70 milyar dolardı zaten yıllıklandırılmış olarak, inşallah bunun da üzerinde bir rakam göreceğiz. Kişi başına milli gelir 2002 yılında 3 bin 608 dolardı, inşallah 13 bin dolara yakın kişi başına milli geliri göreceğiz. Çünkü 9. ay sonunda açıklanan 12 aylık milli gelir 12 bin 670 dolardı, inşallah 13 bin doları da geçecek. Orta Vadeli Program (OVP) sonunda bu rakamları 14 bin dolar-15 bin dolar seviyelerinde görmek mümkün olacak" diye konuştu.

Türkiye'de 1980'de 1000 adet ihracatçı, 25 bin şirket ve esnaf sayısının da 1 milyonun altında olduğunu anımsatan Bolat, o dönemde 5 tarım ürününe dayanan ihracatın da 2 milyar 900 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

2002 yılı sonunda ise 35 bin ihracatçı ile 36 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Bolat, 2022 yılında ise 140 bin ihracatçıyla 256 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

Şu anda ilk 2 ayın sonunda bu rakamın 258 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, yıl sonunda ise 267 milyar doların yakalanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bolat, 2002 yılında Türkiye'de istihdam rakamının 19 milyon olduğuna değinerek 2023 yılı aralık ayı istihdam rakamının 32 milyon istihdam olarak açıklandığını ve 21 senede 13 milyonluk net istihdam artışının sağlandığına dikkati çekti.