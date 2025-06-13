Esnafın Babalar Günü alışverişinden beklentisi: 50 milyar lira

AA

Yaklaşan "Babalar Günü" için esnafın beklentisi yüksek.

Esnaf, bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyor ve en az 50 milyar liralık ciro hedefliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılda bir kez kutlanan Anneler Günü, Sevgililer Günü ile Ramazan ve Kurban bayramları gibi özel zamanlarda olduğu gibi, Babalar Günü'nde de esnafın beklentisinin yüksek olduğunu vurguladı.

Palandöken, "Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar liralık ciro hedefliyoruz. Bu dönemlerde esnafın nakit ihtiyacı artıyor çünkü ellerindeki hediyelik ürünler, babalara layık görülen özel eşyalar olarak satışa sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAFI AYAKTA TUTAN ZAMANLAR"

Babalar Günü hediyelerinin büyüklüğü ya da küçüklüğünün önemli olmadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: