Esnafın perakende yasasından beklentileri

Esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu odaların tepe kuruluşu TESK Genel Başkanı Palandöken, yeni perakende yasasından esnafın beklentilerini tek tek sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) genel kuruluna katılarak esnafın taleplerini dinlemiş ve bazılarının çözümü için çalışma yürütüldüğünü aktarmıştı.

Düzenlemeden esnafın beklentileri

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu süreçte esnafımızın tüm taleplerinin değerlendirileceğini tahmin ediyoruz." diyerek torba yasa teklifinin içinde bulunan konularla birlikte esnafın perakende yasasınden beklentilerini şöyle dile getirdi: