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    Esnafın perakende yasasından beklentileri

    Esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu odaların tepe kuruluşu TESK Genel Başkanı Palandöken, yeni perakende yasasından esnafın beklentilerini tek tek sıraladı.
    • 10.10.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:10
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    Esnafın perakende yasasından beklentileri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) genel kuruluna katılarak esnafın taleplerini dinlemiş ve bazılarının çözümü için çalışma yürütüldüğünü aktarmıştı.

    Düzenlemeden esnafın beklentileri

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu süreçte esnafımızın tüm taleplerinin değerlendirileceğini tahmin ediyoruz." diyerek torba yasa teklifinin içinde bulunan konularla birlikte esnafın perakende yasasınden beklentilerini şöyle dile getirdi:

    • Kamu bankalarının destekleri artırılmalı.
    • Bir defaya mahsus sicil düzenlemesi yapılmalı.
    • Sicil engeline takılan esnafımız kredi alamıyor.
    • ÖTV ve KDV’siz araç alınacak olması olumlu bir gelişme.
    • Esnafımıza ticari akaryakıt verilmeli.
    • Elektrik, doğalgaz kullanımında esnafa ucuzluk imkanı sağlanmalı.
    • Esnafın prim gün sayısının düşürülmesi gerek.
    • Esnafın emekli aylıkları asgari ücretin üzerinde olmalı.
    • Esnafımızın iş yerini kapatmadan emekli olabilmesinin önü açılmalı.

    esnaf


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