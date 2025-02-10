Estetikçi, dişçi... Maliye bu kez kayıt dışı çalışan doktorları radara aldı

AA

Kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yaptığı incelemede, muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan ilk aşamada 3 bin 663 serbest çalışan hekimin 13 milyar liralık hasılatını kayıt dışı bıraktığını saptadı

İncelemelerde, saç ekimi yapan bir doktorun 69 milyon liralık hasılatını gizleyerek yıllık gelirini 7 milyon lira, bir kadın doğum uzmanının 53 milyon liralık gelirini göstermeyerek 6,5 milyon lira, bir diş hekiminin de 67 milyon liralık hasılatını bildirmeyerek 3 milyon lira olarak beyan ettiği belirlendi.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCEDELEYE DEVAM EDİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bulunan açıkla ilgiliolarak "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir, bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecek."

"3 BİN 663 HEKİM , 13 MİLYAR LİRALIK HASILATI KAYIT DIŞI BIRAKTI"

GİB, özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik inceleme başlatırken ilk aşamada muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

VERGİ KAÇIRAN DOKTORLARI YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROGRAMLAR ELE VERDİ

GİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

DOKTORLARIN GERÇEK KAZANCI İLE BELAN ETTİĞİ GELİR ARASINDA 4 KATI FARK VAR

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.

Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

AMELİYAT GELİRLERİNDE FARK

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

DİŞ HEKİMLERİ

Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

ESTETİK İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER İNCELENDİ

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.

DOKTORLAR VERGİ DAİRELERİNE ÇAĞRILIYOR

Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmesine başlandı.

850 DOKTOR BEYANINI DÜZELTTİ

Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

AĞIR CEZAİ YAPTIRIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin gönüllü uyum çalışmaları kapsamında vergi daireleriyle iletişime geçmesinin, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için önem taşıdığını söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK: AMACIMIZ KİMSEYİ CEZALANDIRMAK DEĞİL

Gönüllü uyum çalışmalarının, mükelleflerin vergi idaresinin sorduğu hususları izah etmesine imkan verdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: