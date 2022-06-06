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    Etiyopya, Bitcoin'i yasakladı

    Doğu Afrika ülkesi, Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğunu vurguladı. Bitcoin kullanıcılarına karşı adım atılacağı belirtildi.
    • 06.06.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:39
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    Etiyopya, Bitcoin'i yasakladı

    Kimi ülkeler Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ederken, bazıları da kripto para birimine mesafeli yaklaşıyor.

    En popüler kripto para birimi Bitcoin, Etiyopya'da yasakla karşı karşıya kaldı.

    Bitcoin için yasak kararı

    Doğu Afrika ülkesi, söz konusu para biriminin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

    Etiyopya Merkez Bankası'nın (NBE) açıklamasında, ülkedeki Bitcoin kullanıcılarına karşı gerekli yasal önlemlerin alınacağı belirtildi.

    "İşlemler yasa dışı"

    Açıklamada, Etiyopya'da Bitcoin ile işlemlerin yasa dışı olduğu ve bu yolla işlem yapanlara karşı önlem alınacağı kaydedildi.

    Ülkede sadece ulusal para birimi Etiyopya Birri'nin kullanılacağı belirtilerek, tüm finansal işlemlerin bunun üzerinden yapılacağı duyuruldu.

    Etiyopya, Bitcoin i yasakladı #1

    El Salvador'dan sonra ikinci ülke

    AA'nın haberine göre, Afrika'da ilk kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edilmişti.

    Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador'dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke olmuştu.

    Öte yandan Çin, Bitcoin madenciliğini yasaklama kararı almıştı.


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