Euro Bölgesi 7 milyar, AB ise 8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 213,7 milyar euro, ithalatı ise yüzde 6,4 artarak 205,7 milyar euro oldu.

AB, haziranda 8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

EURO BÖLGESİNİN DIŞ TİCARET FAZLASI 7 MİLYAR EURO

Euro Bölgesi'nde ise haziranda ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 237,2 milyar euro, ithalat ise yüzde 6,8 yükselerek 230,2 milyar euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 7 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

AB'DEN EN FAZLA İTHALATI ABD YAPIYOR

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,2 milyar euro ile ABD, 30,1 milyar euro ile İngiltere, 17,6 milyar euro ile İsviçre, 16,9 milyar euro ile Çin ve 9,2 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB'YE EN FAZLA İHRACAT ÇİN'DEN

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,4 milyar euro ile Çin, 30,6 milyar euro ile ABD, 13,6 milyar euro ile İngiltere, 11,9 milyar euro ile İsviçre, 8,5 milyar euro ile Türkiye oldu.