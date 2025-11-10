Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda yüzde 2 azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6-8 Kasım’da 1.069 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, finansal piyasa uzmanlarının bölgenin ekonomisine yönelik beklentilerinin aksine kasımda düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 5,4 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi.

Endekse ilişkin beklenti, kasımda eksi 4 puan olması yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 5,8 puandan eksi 3,3 puana indi.

ALMANYA'DA YATIRIMCI GÜVEN ENDEKSİ

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda yine beklentilerdeki düşüş nedeniyle 2,5 puan gerileyerek eksi 20,4 puana indi. Beklentiler Endeksi de 2,8 puandan eksi 0,5 puana indi.

Açıklamada, Alman ekonomisinde aşağı yönlü baskıların hakim olduğu belirtilerek, yeni hükümet, altyapı ve savunma harcama planlarıyla geçici umut ışıklarının son derece hızlı bir şekilde ortadan kaybolduğu ifade edildi.