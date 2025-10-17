Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde fiyatlar eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, ağustos ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,1 olduğu yönündeydi.

EURO BÖLGESİ ÇEKİRDEK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

İSPANYA'NIN ENFLASYONU YÜZDE 3

Fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor.

Euro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının ECB hedefini aşması dikkati çekti.