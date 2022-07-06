Euro Bölgesi'nde yüksek fiyat nedeniyle gıda harcamaları azaldı

Euro Bölgesi'nde yaşanan yüksek enflasyon gıda fiyatlarını artırınca bölge halkı gıda harcamalarını kısmak zorunda kaldı.

Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enflasyonun arttığı bir ortamda Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı perakende satış verilerini yayınladı. Euro Bölgesi'nde iki aydır üst üste daha az gıda harcaması yapılması verilere yansıdı.

Gıda, içecek ve tütün harcamaları azaldı

Euro Bölgesi tüketicileri, fiyatlardaki ani artışlar nedeniyle art arda ikinci ayda gıda, içecek ve tütün harcamalarını azalttı. Eurostat’a göre, gıda, alkol ve tütün fiyatları mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 8,9 arttı.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mayısta, nisana kıyasla yüzde 0,4 artış beklentisine karşı yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 0,2 yükseldi. Nisan 2022’de perakende satışlar yüzde 1,4 azalmıştı.

AB'de ise perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde olarak değişmezken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Yıllık harcama yüzde 3,6 düştü

Euro Bölgesi’nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları ise yıllık yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Söz konusu ürünlerin satışları nisanda da yine yüzde 3,6 düşüş göstermişti. Veriler, bölge tüketicilerinin iki aydır art arda gıda harcamalarını düşürdüğünü ortaya koydu.

Petrol fiyatlarının artmasına rağmen bölgede akaryakıt satışlarının yıllık yüzde 5,6 artması da dikkati çekti.

Mayısta perakende satışlardaki genel artış, giyim, ilaç ve kozmetik gibi gıda dışı ürünlerdeki yüzde 1,2'lik artıştan kaynaklandı.