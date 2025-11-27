Euro Bölgesi'ndeki şirket kredileri ivmeyi yakalayamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2025’e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredileri, ekimde de yüzde 2,9 artış kaydetti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı. Eylülde söz konusu krediler yüzde 2,6 artmıştı.

M3 PARA ARZINDA ARTIŞ

Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,8 artışla analistlerin beklentisini karşıladı. M3 para arzında eylülde yüzde 2,6 artış görülmüştü.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Öte yandan, ECB, Euro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

18 ARALIK'TA FAİZ KARARI VERİLECEK

ECB'nin 18 Aralık’ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

HEDEF: YÜZDE 2'LİK ENFLASYON

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.